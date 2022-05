Sextou com Elon Musk: mais um dia de Bolsonaro sem falar de inflação

A visita de Elon Musk ao Brasil deu a Jair Bolsonaro mais um dia de protagonismo no debate nacional sobre outras coisas distantes dos temas que, segundo as pesquisas, realmente atormentam aos brasileiros: a inflação, a desigualdade, o desemprego e os atrasos nos avanços de políticas para a Educação e a Saúde. Bolsonaro segue passeando pelo país. Agora no encontro com empresários em São Paulo

A capa de VEJA desta semana destaca como a pobreza do debate eleitoral, nesta pré-campanha de ameaças à democracia e de ataques pessoais entre os pré-candidatos, ainda é uma praga no avanço institucional do país.