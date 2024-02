Senador quer pedir à Abin relatório que responsabilizava governo pelo 8/1

Com base em reportagem de VEJA, o senador Esperidião Amin (PP-SC), integrante da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência (CCAI), apresentou requerimento para pedir à Abin um relatório com responsabilizações ao Ministério da Justiça e ao ex-chefe do GSI Gonçalves Dias pelos atentados às sedes dos Três Poderes no início de 2023.

O documento foi exibido em uma reunião na Casa Civil no auge das investigações da CPMI do 8 de Janeiro pelo recém-demitido Alessandro Moretti, à época o número 2 da Abin. O requerimento de Amin demanda a “remessa imediata do Relatório de Inteligência citado na matéria, e/ou remessa de qualquer outro documento, formalizado ou não, produzido pela ABIN, que tenha pertinência temática” com o assunto.

O pedido do senador também se estende a informações sobre a reunião na Casa Civil, como data, lista de participantes e demais registros.

Amin também apresentou um requerimento de convite para ouvir Moretti, o ex-número 2 da Abin, sobre o encontro formal com ministros do governo Lula e o diretor-geral da agência, Luiz Fernando Corrêa, e sobre o relatório que implicava o Ministério da Justiça e o GSI – dando, por conseguinte, ressonância à narrativa da oposição à Lula, que acusou o Executivo de ter sido negligente diante das ameaças de ataques obtidas por órgãos de inteligência na véspera do 8 de Janeiro.

Os requerimentos do senador catarinense ainda serão submetidos ao plenário da CCAI, cuja presidência passou, neste ano, ao senador Renan Calheiros (MDB-AL).