Senado vai ouvir chefe da Petrobras sobre divisão de lucros com acionistas

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou na manhã desta terça-feira um requerimento para convidar o presidente da Petrobras, o general Joaquim Silva e Luna, a explicar a distribuição de 101 bilhões de reais aos acionistas da empresa. O valor corresponde à quase totalidade dos lucros registrados pela estatal em 2021.

O pedido foi apresentado na semana passada pelo senador Jean Paul Prates (PT-RN), que é o relator de dois projetos que buscam controlar os preços dos combustíveis no país e estão na pauta do plenário do Senado nesta quarta-feira.

Além de Silva e Luna, também serão convidados pela CAE, em data ainda a ser definida, o diretor executivo financeiro e de relacionamento com investidores, Rodrigo Araujo Alves, a conselheira representante dos trabalhadores da Petrobras, Rosangela Buzanelli Torres, e Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo, que foi indicado recentemente para presidir o Conselho de Administração da Petrobras.

De acordo com Prates, a Petrobras registrou um lucro de 106 bilhões de reais no ano passado, um aumento de 1.400% em relação aos 7,11 bilhões de reais contabilizados em 2020, e os 101 bilhões distribuídos aos acionistas excedem a obrigação legal da empresa de distribuir 25% do lucro apurado.

Para o senador, a situação suscita “questionamentos por parte da sociedade civil que está pagando caro pelos combustíveis, sendo o povo brasileiro acionista majoritário da empresa”. “Temos assistido aumentos sucessivos dos custos dos combustíveis no país, que contrastam com a fartura nos dividendos partilhados”, diz o petista.