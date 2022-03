Pacheco pauta projetos para baixar preço de combustíveis na semana que vem

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reforçou há pouco, pelas redes sociais, que os dois projetos de lei que visam controlar o aumento dos preços de combustíveis estarão na pauta da Casa na semana que vem.

“Mais do que nunca, diante do aumento do valor do barril de petróleo, precisamos tomar medidas que impeçam a elevação do preço dos combustíveis”, justificou, em referência às consequências da invasão russa na Ucrânia.

Na semana passada, Pacheco já havia adiado para depois do Carnaval a votação das propostas, relatadas pelo senador Jean Paul Prates.

Estão sob análise do Senado o o PLP 11/2020, que estabelece valor fixo para cobrança do ICMS sobre combustíveis, tornando o imposto invariável nos casos de flutuação de preço ou mudanças do câmbio, e o PL 1472/2021, que trata da criação de um fundo de estabilização do preço do petróleo e derivados, estabelecendo política de preços internos de venda a distribuidores e empresas comercializadoras de derivados petrolíferos produzidos no país.

Pelo Twitter, Prates destacou na tarde desta quarta-feira que o barril do petróleo tipo Brent, referência no mercado internacional, teve alta de 8,38% e pela manhã e chegou ao valor de 113,77 dólares. “É urgente a aprovação dos projetos que podem baixar os preços de combustíveis e do gás de cozinha no Brasil!”, cobrou o senador.