Votação de projetos contra alta da gasolina fica para depois do Carnaval

O presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) decidiu adiar para depois do Carnaval a votação dos dois projetos que tramitam na casa sobre a redução do preço dos combustíveis.

Agora, a previsão é que as propostas sejam colocadas novamente em pauta daqui a praticamente duas semanas, em 8 de março. Os textos já haviam sido adiados na semana passada.

“O desafio de trabalhar esses projetos é o fato de que eles não andam sozinhos, por isso até que têm o mesmo relator”, disse o senador Jean Paul Prates (PT-RN), o relator das propostas. “Eles atacam o campo estadual, federal e o preço principal. O presidente foi bem claro, passou o Carnaval, primeira sessão, os projetos caminham juntos. Não tem como ir um e depois o outro fica para trás”, disse após a sessão desta quarta.

Estão sob análise do Congresso dois textos: o PLP 11/2020, que estabelece valor fixo para cobrança do ICMS sobre combustíveis, tornando o imposto invariável nos casos de flutuação de preço ou mudanças do câmbio — e o PL 1472/2021, que trata da criação de um fundo de estabilização do preço do petróleo e derivados, estabelecendo política de preços internos de venda a distribuidores e empresas comercializadoras de derivados petrolíferos produzidos no país.