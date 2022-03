Senador quer ouvir Luna sobre partilha de lucros da Petrobras

Líder da minoria no Senado, o senador Jean Paul Prates quer chamar o presidente da Petrobras, Joaquim Luna, e outros dois diretores da estatal ao Congresso para tratar do lucro recorde da petroleira e sua política de distribuição de dividendos. O requerimento do senador petista é um convite e não tem força de convocação. Além de Luna, o convite é direcionado à conselheira representante dos trabalhadores da Petrobras, Rosangela Buzanelli Torres, e a Rodrigo Araujo Alves, diretor-executivo Financeiro e de Relacionamento com Investidores da estatal.

“A imprensa recentemente divulgou o lucro bilionário da Petrobras, que chegou a 106 bilhões de reais em 2021, um aumento de 1.400% em relação aos 7,11 bilhões de reais em 2020. Desse montante, aproximadamente 101 bilhões de reais teria sido distribuído a acionistas da empresa. Essa política de distribuição de lucros, que aparenta em muito exceder a obrigação legal de distribuir 25% do lucro apurado, suscita questionamentos por parte da sociedade civil em justa cautela, sendo o povo brasileiro acionista majoritário da empresa”, diz o petista.

“Temos assistido a aumentos sucessivos dos custos dos combustíveis no país, que contrastam com a fartura nos dividendos partilhados. Especialmente diante de eventos recentes de instabilidade internacional, questiona-se qual papel a Petrobras planeja desempenhar adiante”, segue o petista.