Senado tem grupo de apoio a vítimas de violência doméstica e familiar

O Senado começou a oferecer recentemente às servidoras efetivas, comissionadas e terceirizadas da Casa um grupo de apoio a vítimas de violência doméstica e familiar.

De acordo com o Serviço de Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida no Trabalho, “a ideia é ter um espaço com sigilo para compartilhamento de experiências e elaboração de vivências de sofrimento, buscando elevar a autoestima, a consciência e a apropriação dos direitos”.

O grupo se encontra às quintas-feiras, das 12h30 às 14h, no auditório do Instituto Legislativo Brasileiro (ILB), com nove vagas disponíveis.