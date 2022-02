Senado pode convocar ministro a falar sobre corrupção no caso Covaxin

A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle do Senado deve votar nesta terça-feira os requerimentos de convocação do ministro da Justiça e do diretor-geral da Polícia Federal para esclarecimentos ao colegiado.

Os senadores querem que Anderson Torres e Paulo Maiurino deem explicações sobre o relatório enviado ao STF no qual a PF afirma que o presidente Jair Bolsonaro não cometeu prevaricação no caso Covaxin.

A CPI da Covid propôs o indiciamento do presidente após análise dos depoimentos do deputado Luís Miranda (DEM-DF) e do seu irmão, Luís Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, que denunciaram ter informado a Bolsonaro as suspeitas sobre irregularidades nas negociações da Covaxin.

De acordo com o relatório emitido pela PF no final de janeiro, Bolsonaro pode ter se omitido, mas ao mesmo tempo, diz o parecer, não seria “dever funcional” do presidente mandar investigar as denúncias recebidas.