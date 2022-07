‘Sem a imprensa, não haveria democracia’, diz Cármen Lúcia

A ministra Cármen Lúcia foi escalada para falar sobre “liberdade de imprensa” no livro que o STF irá lançar na próxima semana sobre “Liberdades”.

Nos últimos tempos, políticos de seguidos governos e de todas as orientações ideológicas apostaram nos ataques ao jornalismo para desviar o foco de denúncias diversas reveladas pela imprensa. A ministra fala sobre isso no texto. “Todo atentado à democracia aposta no cidadão desatento. Por isso, ataca a imprensa”, diz Cármen Lúcia.

O texto da ministra:

“‘Ai, palavras, ai palavras… que estranha potência a vossa!’, poetava Cecília Meirelles. Escritas, ditas, repetidas, agora abreviadas e às vezes mesmo mutiladas, as palavras persistem, informam, formam, transformam pessoas, direitos, amores e desafetos.

Sem a imprensa, que nos traz a informação por palavras e imagens, não haveria democracia. Pois por informar a todos sobre como são os governos, por dentro e por fora, a imprensa livre funciona como uma garantia da liberdade do cidadão.

Todo atentado à democracia aposta no cidadão desatento. Por isso, ataca a imprensa. Ignorância não é liberdade, é carência. A autonomia da pessoa é adquirida com o conhecimento. Informa-se para se formar e não se deixar conformar.

A liberdade de imprensa é dever do jornalista e direito do cidadão. Dever do jornalista porque, sem ser livre para informar

com seriedade, pode expor o que não condiz com os fatos.

Direito do cidadão porque, sem informação, não é capaz de formar suas próprias ideias sobre o que acontece à sua volta.”