Covid-19: seguradoras já pagaram R$ 5,5 bilhões em indenizações por morte

O mercado segurador no Brasil já pagou cerca de 5,5 bilhões de reais em indenizações por mortes decorrentes da Covid-19 desde o início da pandemia, diz a Fenaprevi — a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida.

Levantamento da entidade mostra que, do total, 4,3 bilhões de reais foram desembolsados em 2021, contra 1,2 bilhão em 2020.

Em termos de quantidade, foram 147 747 sinistros por Covid registrados nos últimos dois anos, sendo mais de 31 000 entre abril a dezembro de 2020, e quase 116 000 em 2021, contabilizados até outubro.

Desde o início da pandemia, as empresas decidiram de forma “quase unânime” suspender a cláusula de não cobertura de pandemia dos contratos, diz a Fenaprevi. Assim, as seguradoras acabaram assumindo os sinistros dessa natureza — com destaque para o seguro de vida, com maior representatividade, afirma.