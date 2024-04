Santiago, Paris e Roma lideram venda de plataforma de atividades na Páscoa

Santiago, Paris e Roma lideraram as reservas para a Páscoa deste ano na Civitatis, plataforma de vendas online de visitas guiadas, excursões e atividades em português.

De acordo com a empresa, Lima, no Peru, e Nova York foram destinos com crescimento significativo no número de reservas em comparação com o mesmo feriado em 2023.

Dentro do Brasil, o destaque foi Salvador. As reservas de experiências na capital baiana por meio da Civitatis quase dobraram neste ano.

Veja, abaixo, os dez destinos com mais vendas na plataforma na Páscoa deste ano:

Santiago, Chile Paris, França Roma, Itália Buenos Aires, Argentina Nova York, Estados Unidos Lisboa, Portugal Rio de Janeiro, Brasil Lima, Peru Salvador, Brasil Londres, Inglaterra