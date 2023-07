Salvador terá nova edição de feira de negócios sobre o Carnaval do Brasil

Salvador vai receber a segunda edição da Expo Carnaval Brazil, feira de negócios sobre a tradicional festa que agita os foliões de diversas cidades brasileiras em fevereiro ou março. Apoiada pelo Ministério do Turismo, a exposição é realizada pela Zum Brazil Eventos e este ano vai acontecer de 24 a 26 de novembro, apresentando os carnavais da capital baiana, de Recife, Olinda, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. O multiartista Carlinhos Brown será o embaixador da feira em 2023.

Com uma programação diversificada, a Expo oferece oportunidades de negócios para empreendedores locais e internacionais, além de proporcionar um espaço para a discussão de questões importantes relacionadas à cultura, à arte e ao turismo.

Na primeira edição, no ano passado, o evento teve cerca de 11.000 inscritos de 19 estados do país, com mais de 70 marcas associadas e mais de de 20 painéis de palestras, além de 60 stands de exposição. Para este ano, o público estimado é de 20.000 pessoas e são esperados mais de 70 expositores.

Dentre as atrações, está confirmado o encontro inédito entre blocos afros, as escolas de samba vencedoras do carnaval do Rio e de São Paulo e o tradicional Galo da Madrugada, do Recife, no Centro Histórico de Salvador, totalmente aberto ao público.

