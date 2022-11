Saiba quais são os artistas já confirmados na festa da posse de Lula

A futura primeira-dama, Janja da Silva, anunciou há pouco os nomes de quase 20 artistas que participarão do Festival do Futuro, a “grande festa” que ocorrerá em Brasília, no dia da posse de Lula em 1º de janeiro.

Pabllo Vittar, BaianaSystem, Martinho da Vila, Os Gilsons, Chico César, Duda Beat, Maria Rita, Valesca Popozuda, Teresa Cristina e Luedji Luna estão entre os confirmados. Há ainda convites em aberto para Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ludmilla e Emicida, que segundo Janja ainda não deram respostas, mas “com certeza vão se confirmar”.

“Estamos trabalhando na listas de artistas. São artistas que estiveram conosco nessa caminhada e participaram do clipe ‘Brasil Sem Medo de Ser Feliz’. Pessoas que participaram conosco do segundo turno e que fizeram campanha”, disse a coordenadora da cerimônia da posse, na sede do gabinete de transição, em Brasília.

Segundo Janja, serão instalados dois palcos batizados com os nomes das cantoras Gal Costa e a Elza Soares, que morreram em 2022. Haverá atividades culturais “mais lúdicas”, com artistas e das cidades-satélites do Distrito Federal pela manhã. À tarde, as atividades param para a cerimônia oficial da posse de Lula. Às 18h30, os artistas anunciados começam as suas apresentações.

“Temos uma grande agenda de mobilização, já temos muitas caravanas programadas para estarem conosco na grande festa”, declarou.

Sobre a solenidade oficial, ela disse que o roteiro será seguido, com “algumas pequenas, poucas alterações”. Questionada sobre a possibilidade de o presidente Jair Bolsonaro não passar a faixa, Janja se limitou a responder que “o rito institucional” será seguido.

Veja abaixo os nomes de artistas já confirmados por Janja:

Pabllo Vittar

BaianaSystem

Duda Beat

Gaby Amarantos

Martinho da Vila

Os Gilsons

Chico César

Luedji Luna

Teresa Cristina

Fernanda Takai

Johnny Hooker

Marcelo Jeneci

Odair José

Otto

Tulipa Ruiz

Almério

Maria Rita

Valesca Popozuda

Artistas com convites em aberto:

Gilberto Gil

Caetano Veloso

Emicida

Ludmilla