Rui Costa diz que Bolsonaro confessou crime em ato na Paulista

Giro VEJA - segunda, 26 de fevereiro

A estimativa de público de ato de Bolsonaro e o disparo de Gleisi contra Milei

Um dia depois do ato que reuniu uma multidão em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, a manifestação e seus desdobramentos continuam tendo repercussão. As estimativas do tamanho do público e as fustigadas de Gleisi Hoffmann no presidente da Argentina, Javier Milei, por falas contra Lula e a favor do ato, são os destaques desta segunda-feira, 26.