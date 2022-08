Rio terá competição internacional de robótica

O Rio de Janeiro será palco de um torneio internacional de robótica inédito na cidade. O evento começa nesta sexta-feira e vai até o domingo no Píer Mauá, no centro da capital fluminense. A organização é do SESI e do Senai.

Ao todo, 18 estados brasileiros e 37 países mandarão equipes para a disputa. No total, serão 58 times estrangeiros e 32 brasileiros. O evento gratuito para o público reunirá duas competições, a SESI First Lego e a Off Season, da First Robotics Competition (FRC). Os visitantes poderão participar de atividades experimentais no local das disputas.

Segundo os organizadores, das 90 equipes que competirão, 58 são de 36 países diferentes: África do Sul, Argentina, Cazaquistão, Chile, Colômbia, Coreia do Sul, Dinamarca, Egito, Emirados Árabes, Escócia, Eslováquia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, França, Alemanha, Grécia, Honduras, Hungria, Irlanda, Irlanda do Norte, Israel, Itália, Japão, México, Macedônia do Norte, Marrocos, Nigéria, Noruega, Paraguai, Polônia, Porto Rico, Reino Unido, República Tcheca, Romênia, Uruguai.