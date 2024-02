Rio Open terá certificado de “carbono neutro” da ONU

Principal torneio de tênis da América do Sul, o Rio Open terá sua décima edição entre os dias 17 e 25 deste mês, Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. E, pela quarta vez, as emissões de gases de efeito estufa do evento serão neutralizadas pela Hidrelétrica Jirau — que tem como acionistas Engie, Eletrosul, Chesf e Mitsui.

A parceria do campeonato com a Engie Brasil existe desde que a empresa passou a patrocinar o torneio, em 2020. As emissões são neutralizadas com o uso de créditos de carbono oriundos da produção de energia renovável da Hidrelétrica Jirau, que é registrada no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo da ONU.

Ao longo das três edições mais recentes do evento, as iniciativas sustentáveis da plataforma Rio Open Green resultaram na neutralização de quase 3.000 toneladas de CO2 provenientes tanto do evento em si quanto do deslocamento dos espectadores — cerca de 60.000 pessoas por ano.

Instalada no Rio Madeira, em Rondônia, Jirau é a quarta maior geradora de energia elétrica do Brasil em capacidade instalada e já utilizou créditos de carbono para descarbonizar outros eventos, como os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, no Rio de Janeiro.

Neste Carnaval, a Engie também vai descarbonizar o Camarote Rio Exxperience, fazendo a doação dos créditos de carbono necessários para a ação. O cálculo é feito pelo grupo Ibioma e prevê a contagem dos créditos desde o dia 2 de janeiro, início da mobilização da produção, até o término da desmobilização, no dia 29 de fevereiro. Com a descarbonização, o camarote recebeu o selo Empreendedor Sustentável ASG Brasil.