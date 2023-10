Ricardo Nunes recebe presidente do Avante na prefeitura de SP

Atualizado em 24 out 2023, 12h19 - Publicado em 24 out 2023, 15h30

Ricardo Nunes recebeu nesta segunda-feira o deputado Luis Tibé, presidente nacional do Avante. O parlamentar estava na comitiva de Arthur Lira na viagem para China e Índia e conversou com o prefeito de São Paulo antes de regressar à Brasília. Baleia Rossi, também deputado e chefe do MDB, partido de Nunes, também participou da conversa.

Desde o início do mês, Guilherme Boulos diz que está em tratativas com o Avante para compôr a sua provável candidatura à Prefeitura de São Paulo. O deputado do PSOL falou sobre o assunto quando recebeu o apoio do PCdoB e reafirmou, na semana passada, em encontro que reuniu o outros partidos que formam a base da pré-campanha — PT, PV e Rede.

Boulos estaria interessado em ampliar o apoio em torno da candidatura para a Prefeitura. Um dos partidos com quem mantém conversa é o PDT e outro é o Avante, com quem acha que pode se aproximar de siglas de centro.

Guilherme Boulos e Ricardo Nunes têm liderado as pesquisas eleitorais que já saíram antes mesmo das candidaturas serem oficializadas. De acordo com o Datafolha, em levantamento divulgado no fim de agosto, o psolista aparece com 32% das intenções de voto contra 24% do emdebista. Já segundo o Paraná Pesquisas, que divulgou dados há cerca de um mês, os dois pré-candidatos estão tecnicamente empatados.