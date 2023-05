Republicanos trabalha contra candidatura de Salles em SP

Apesar do apoio de Jair Bolsonaro, o deputado Ricardo Salles ainda não convenceu boa parte dos parlamentares da base de Tarcísio de Freitas na Assembleia de São Paulo a apoiá-lo nas eleições para Prefeitura da capital.

Quadros experientes do Republicanos, partido do governador, acham que o ex-ministro do Meio Ambiente teria dificuldade em se comunicar com eleitores mais pobres ou evangélicos. O presidente da sigla, o deputado federal Marcos Pereira, acenou apoio ao atual prefeito Ricardo Nunes.

Salles, por outro lado, acredita que será apoiado pelo governador no futuro. Dentro do PL, ele tem trabalhado para ampliar o apoio para além do bolsonarismo e conquistou alguns votos de confiança de nomes ligados a Valdemar Costa Neto.

No levantamento da Paraná Pesquisas, divulgado nesta semana, Salles aparece na frente e com menor rejeição que Nunes. Motivo de otimismo para o deputado.

Entre acompanhar Jair Bolsonaro ou os correligionários, Tarcísio de Freitas ainda não saiu do muro sobre sua preferência para a Prefeitura de SP.