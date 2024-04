RenovaBR busca parcerias com organizações internacionais em Oxford

A escola de formação de lideranças políticas RenovaBR é uma das organizações brasileiras que está em Oxford, na Inglaterra, participando das discussões do Fórum Mundial da Skoll Foundation. O evento tem como objetivo a criação de parcerias e oportunidades para iniciativas com foco em inovação social e acontece até esta sexta-feira.

A diretora-executiva do RenovaBR, Bruna Barros, está se reunindo com representantes de organizações internacionais para apresentar a proposta do grupo. Uma delas é com o Apolitical, entidade que inspirou a criação da escola, em 2017. A ideia é fazer um acordo de cooperação na América Latina.

A instituição também está tratando possíveis parcerias com a Alliance of Democracies e a Lift (Lead Institute for Transformation).

“Trata-se de uma grande oportunidade para organizações brasileiras e estrangeiras ampliarem sua atuação a partir de parcerias. O RenovaBR está buscando parceiros que acreditam no poder da democracia para a construção de políticas eficientes”, afirma Bruna.