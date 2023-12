Regime automotivo na reforma tributária divide montadoras e GM anuncia PDV

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ao prorrogar incentivos para instalar e ampliar fábricas automotivas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste até 2032, a PEC da reforma tributária aprovada pelo Senado dividiu as montadoras com operações no país em grupos antagônicos.

Um mês depois de assinar uma carta em conjunto com Ford e Toyota contra a sobrevida para o regime diferenciado, a General Motors anunciou, nos últimos dias, um programa de demissão voluntária (PDV) para cortar 1.215 postos de trabalho em três fábricas.

A GM segue caminho similar ao da Ford, que, em 2021, encerrou a produção de veículos no Brasil e passou a importar veículos isentos de imposto de importação pela Argentina, usando o acordo do Mercosul.

Mitsubishi, Suzuki, Caoa Chery e Jeep, que têm fábricas operando sob o regime de incentivos prorrogado pela PEC do Senado, alegam que o sistema garante a sustentabilidade dos empregos da indústria de autopeças e movimenta bilhões de reais de e para fornecedores em todas as regiões do país.