Randolfe anuncia que conseguiu assinaturas necessárias para a CPI do MEC

Líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues anunciou há pouco que conseguiu coletar as 27 assinaturas necessárias para instalar a CPI do MEC.

O senador explicou, no entanto, que vai tentar conseguir outras três pelo menos até a próxima terça, para então protocolar o requerimento. O objetivo é se vacinar contra eventuais retiradas de apoios por pressão da base do governo Bolsonaro, o que já ocorreu em abril.

Rodrigues é o autor do pedido de abertura da comissão para investigar o esquema de corrupção que levou às prisões do ex-ministro Milton Ribeiro e de pastores evangélicos, revogadas no começo da tarde pelo desembargador Ney Bello, do TRF1.

Ele disse que vai tentar obter ainda as assinaturas dos senadores Otto Alencar (PSD-BA), Marcelo Castro (MDB-PI) e Izalci Lucas (PSDB-DF), para dar a “robustez necessária” à comissão.

Ainda segundo o senador, os atuais signatários certamente não recuarão, mas o prazo até a semana que vem dará a oportunidade a outros colegas de reforçarem o requerimento da CPI.

Veja abaixo quem assinou:

1. Randolfe Rodrigues (Rede-AP)

2. Paulo Paim (PT-RS)

3. Humberto Costa (PT-PE)

4. Fabiano Contarato (PT-ES)

5. Jorge Kajuru (Podemos-GO)

6. Zenaide Maia (Pros-RN)

7. Paulo Rocha (PT-PA)

8. Omar Aziz (PSD-AM)

9. Rogério Carvalho (PT-SE)

10. Reguffe (União Brasil-DF)

11. Leila Barros (PDT-DF)

12. Jean Paul Prates (PT-RN)

13. Jaques Wagner (PT-BA)

14. Eliziane Gama (Cidadania-MA)

15. Mara Gabrilli (PSDB-SP)

16. Nilda Gondim (MDB-PB)

17. Veneziano Vital do Rego (MDB-PB)

18. José Serra (PSDB-SP)

19. Eduardo Braga (MDB-AM)

20. Tasso Jereissati (PSDB-CE)

21. Cid Gomes (PDT-CE)

22. Alessandro Vieira (PSDB-SE)

23. Dario Berger (PSB-SC)

24. Simone Tebet (MDB-MS)

25. Soraya Thronicke (União Brasil-MS)

26. Rafael Tenório (MDB-AL)

27. Giordano (MDB-SP)