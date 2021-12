Ramagem, um medalhista no serviço secreto

Alexandre Ramagem, o chefe da Abin que Jair Bolsonaro sonhou um dia ver no comando da Polícia Federal, virou motivo de diversão no governo.

Como o trabalho do órgão que dirige é sempre sigiloso, diz a turma, Ramagem tem apenas uma coisa a exibir: as quatro medalhas que já ganhou do chefe no Planalto. É o diretor da agência mais medalhado da história, como mostrou recentemente Hugo Marques em VEJA.

De onde vem essa vontade louca de Bolsonaro em premiar Ramagem? Segue a piada: só ele e o presidente sabem. Que maldade.