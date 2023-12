Quem é quem na comitiva de senadores na COP28, em Dubai

Ao menos dezesseis senadores confirmaram presença na COP-28, em Dubai.

Augusta Brito (PT-CE), Efraim Filho (União Brasil-PB), Jaques Wagner (PT-BA) e Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) viajaram com passagens emitidas pela CNI, que organiza um painel junto com a Apex às margens da conferência do clima da ONU.

Alessandro Vieira (MDB-SE), Ana Paula Lobato (PSB-MA), Eliziane Gama (PSD-MA) e Humberto Costa (PT-PE) foram a convite da embaixada dos Emirados Árabes Unidos em Brasília.

Beto Faro (PT-PA), Carlos Viana (Podemos-MG), Fabiano Contarato (PT-ES), Giordano (MDB-SP), Leila Barros (PDT-DF) e Sergio Petecão (PSD-AC) foram em missão custeada pelo Senado.

E a viagem do líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), ficou a cargo da Presidência da República.

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), como se sabe, está fora do país desde segunda-feira acompanhando Lula em seu giro internacional, que também fará parada em Dubai.