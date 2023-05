Quanto custou a reforma do Planalto após o ataque de 8 de janeiro

Custou pouco menos de 300.000 reais a recuperação do edifício do Palácio do Planalto após o quebra-quebra promovido por golpistas bolsonaristas no dia 8 de janeiro.

O valor foi informado nesta segunda-feira pela Secretaria de Administração da Casa Civil da Presidência da República, em resposta a um pedido via Lei de Acesso à Informação, feito pelo Radar no fim de abril.

O montante representa apenas 3,7% do prejuízo de quase 8 milhões de reais calculado pela Presidência dias após os ataques.

Na ocasião, a Subchefia para Assuntos Jurídicos, subordinada à Casa Civil, relatou que os danos foram de exatos 7.978.773,07 de reais. O valor foi usado em petição da AGU à Justiça para pedir o bloqueio de bens dos acusados de envolvimento no atentado.

O Radar questionou a Casa Civil sobre a disparidade nos valores, mas não obteve resposta até o momento.

Veja a seguir o detalhamento das despesas com os reparos no Planalto, que somaram 297.730,46 reais até o momento:

Vidraçaria – 204.449,26 reais

Elevador danificado – 39.000 reais

Divisórias especiais (portas e divisórias) – 15.000 reais

Pintura – 13.000 reais

Reparos na parte elétrica – 8.781,20 reais

Gradil – 7.500,00 reais

Bancadas e tampos de mármore – 7.000 reais

Peças sanitárias – 3.000 reais

“Ressalte-se que a Presidência da República mantém contratos de manutenção predial corretiva e preventiva de caráter contínuo. Deste modo, a maior parte dos serviços de engenharia realizados foram acionados por meio de ordens de serviço dentro do escopo do contrato de manutenção”, informou a Secretaria de Administração da Casa Civil.

O Planalto demorou quase dois meses para revelar quanto gastou na recuperação do palácio. O Radar questionou a Secom e a Casa Civil sobre os dados pela primeira vez no dia 29 de março, mas não obteve nenhuma resposta, apesar das insistentes tentativas.

O pedido via LAI foi protocolado no dia 28 de abril e a resposta só foi apresentada no último dia do prazo legal.