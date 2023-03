‘Quando você é famoso e vai preso, aparecem 30 advogados’, diz Lula

O presidente Lula discursou nesta quarta-feira durante cerimônia de lançamento do novo Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o Pronasci II, e de entrega de viaturas para Delegacias Especiais da Mulher e para Patrulhas Maria da Penha, no Palácio do Planalto.

Durante seu pronunciamento, ele fez um comentário sobre o estado da população carcerária no Brasil e disse que aparecem 30 advogados quando famosos vão presos, enquanto pobres, negros e moradores da periferia ficam um ano presos, sem direito a defesa.

“Esses dias, eu estava conversando com o ministro Silvio Almeida [Direitos Humanos e da Cidadania], e eu falei: Silvio, se você pegar a Defensoria Pública e juntar alguns advogados e vocês começarem a visitar todas as delegacias brasileiras para gente ver quanta gente que está presa sem nunca ter sido ouvida por um advogado, sem nunca ter sido visitada por um juiz. Ou seja, as pessoas são presas e são confinadas”, declarou Lula.

“Quando você é famoso e você vai preso, aparecem 30 advogados. Você nem pede e aparecem. Agora, quando você é pobre, negro e mora na periferia, você vai ficar um ano na cadeia. Se a família não for tinhosa, não for briguenta, não tiver gritando todo o dia, não vai receber nenhum advogado para fazer a sua defesa”, complementou o presidente.

O petista disse ainda que é isso que nós precisamos mudar, “porque nós queremos que a cadeia esteja cheia de pessoas que cometeram crime, mas não queremos que a cadeia esteja cheia de gente inocente, como nós temos hoje no país”.