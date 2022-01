PTB do Rio não quer dar espaço para a candidatura de Fabrício Queiroz

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Nos bastidores do PTB do Rio não há clima favorável à candidatura de Fabrício Queiroz a algum cargo eletivo nas próximas eleições.

O ex-PM acusado de promover rachadinha quando foi assessor de Flávio Bolsonaro tem sinalizado desde o último final de semana nas redes que quer vir candidato, talvez a deputado federal.

Na segunda, conforme noticiou a revista Crusoé, Queiroz foi recebido em Brasília pela presidente do PTB, Graciela Nienov, que passou a apitar no partido depois da prisão de Roberto Jefferson.

A avaliação nos bastidores da legenda é que o bolsonarismo está querendo desovar seus candidatos problemáticos ou sem voto nos partidos que dão sustentação ideológica ao governo.

O objetivo seria poupar o PL do presidente Jair Bolsonaro do desgaste de abrigar figura tão controversa quanto Queiroz.

Segundo pessoas com trânsito no PTB contaram ao Radar, a ideia dos petebistas é sugerir que o ex-assessor vá ou para o PL ou para o Republicanos, de forma que isso não pareça que a porta na legenda de Jefferson foi fechada na cara do ex-assessor de Flávio.

A bronca existe e ocorre principalmente por conta da possibilidade de Queiroz ser um fracasso nas urnas. “Eles ficam com os melhores candidatos no partido deles, o filé mignon das eleições, e querem mandar o bagaço da laranja pra cá?”, questionou uma fonte ao Radar.