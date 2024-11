PT se une a PL e outros partidos em apoio a Alcolumbre

A bancada do PT no Senado anunciou oficialmente, nesta quarta-feira, o apoio do partido ao nome do senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) para suceder Rodrigo Pacheco (PSD-MG) na presidência da Casa. Alguns senadores petistas se reuniram com o parlamentar nesta tarde para confirmar a adesão do partido à sua candidatura, o que também foi antecipado pelo líder petista no Senado, Beto Faro, no último dia 5.

Com aval do presidente Lula, a decisão foi tomada após o compromisso do amapaense com o fortalecimento das instituições democráticas no país. Senadoras e senadores do PT veem em Alcolumbre o compromisso com o equilíbrio necessário à condução do Congresso Nacional. A bancada do partido avalia a postura do senador como fundamental para que se preserve a estabilidade indispensável ao país, em pleno processo de reconstrução pelo governo Lula.

Além dos petistas, o ex-presidente do Senado e atual chefe da CCJ da Casa já recebeu o apoio das bancadas do PL, União Brasil, PP, PDT e PSB. Juntos, os seis partidos somam 43 senadores. A votação é secreta, mas esse número já seria suficiente para garantir a eleição em fevereiro de 2025.