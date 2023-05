PT quer aumentar presença no interior de SP

Com a segunda maior bancada da Assembleia de São Paulo, o PT já pôs os deputados estaduais a trabalharem por uma maior atuação no interior do Estado. O partido tem apenas quatro das 645 prefeituras, mas quer estar em 30 administrações municipais após as eleições de 2024.

A avaliação petista é que o governo Lula pode trazer votos aos municípios. Eleitores de cidades menores, que arrecadam pouco, podem se convencer que o alinhamento entre os governos federal e municipal acarretem em um avanço no recebimento de recursos.

Atualmente, as cidades com prefeitos petistas são: Araraquara (Edinho Silva), Diadema (José de Fillipi), Matão (Aparecido Ferrari) e Mauá (Marcelo Oliveira). O PT paulista acredita que a falta de representatividade no interior é um dos fatores que fazem o partido nunca ter conseguido emplacar um governador no Estado.