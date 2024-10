PSD garante o maior número de capitais no 1º turno; veja as 11 cidades

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Das 26 capitais brasileiras que tiveram eleições neste domingo, 11 já definiram seus prefeitos em primeiro turno – todos eles homens, por sinal.

O PSD de Gilberto Kassab foi o partido que teve mais vitórias: Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, Eduardo Braide, em São Luís, e Topázio Neto, em Florianópolis foram reeleitos com votações expressivas.

PL, MDB e União Brasil conquistaram duas capitais cada um.

O partido de Jair Bolsonaro reelegeu JHC, em Maceió, e Tião Bocalom, em Rio Branco.

O MDB, por sua vez, garantiu a reeleição de Dr. Furlan, em Macapá, e de Arthur Henrique, em Boa Vista.

Já o União, que disputou suas primeiras eleições municipais após a fusão entre PSL e DEM, garantiu a reeleição de Bruno Reis, em Salvador, e a eleição de Silvio Mendes, em Teresina.

PSB, com João Campos, no Recife, e Republicanos, com Lorenzo Pazolini, em Vitória, tiveram uma vitória cada um.

Veja a lista completa:

Boa Vista – Arthur Henrique (MDB) – reeleito

– Arthur Henrique (MDB) – reeleito Florianópolis – Topázio Neto (PSD) – reeleito

– Topázio Neto (PSD) – reeleito Macapá – Dr. Furlan (MDB) – reeleito

– Dr. Furlan (MDB) – reeleito Maceió – JHC (PL) – reeleito

– JHC (PL) – reeleito Recife – João Campos (PSB) – reeleito

– João Campos (PSB) – reeleito Rio Branco – Tião Bocalom (PL) – reeleito

– Tião Bocalom (PL) – reeleito Rio de Janeiro – Eduardo Paes (PSD) – reeleito

– Eduardo Paes (PSD) – reeleito Salvador – Bruno Reis (União Brasil) – reeleito

– Bruno Reis (União Brasil) – reeleito São Luís – Eduardo Braide (PSD) – reeleito

– Eduardo Braide (PSD) – reeleito Teresina – Silvio Mendes (União Brasil)

– Silvio Mendes (União Brasil) Vitória – Lorenzo Pazolini (Republicanos) – reeleito