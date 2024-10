Maceió: candidato de Lira, JHC garante ‘barbada’ de Bolsonaro e é reeleito

O prefeito João Henrique Caldas (PL) foi reeleito na capital de Alagoas. Com 71,34% das urnas apuradas, JHC recebeu 83,26% dos votos. O atual mandatário de Maceió é apoiado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e teve como principal adversário nas eleições Rafael Brito (MDB), apadrinhado pelo senador Renan Calheiros.

Na véspera das eleições, o prefeito aparecia com 77% das intenções de votos, segundo o instituto Quaest. Para chegar à reeleição, João Henrique Caldas contou com uma coligação com Republicanos, PP, Podemos, União Brasil, PRD, Federação PSDB e Cidadnia, além do PL, partido ao qual é filiado.

Em live na quinta-feira passada, 3, o ex-presidente Jair Bolsonaro, destacou a facilidade do candidato do PL: “Nas Alagoas, JHC é barbada”. Em 2022, Maceió foi a única capital do Nordeste onde Bolsonaro teve mais votos do que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-mandatário e o petista terminaram com 57% e 43% do eleitorado maceioense.

O prefeito reeleito em Maceió, prefeito JHC (PL), votou pela manhã em um colégio. Ele chegou acompanhado da esposa e da filha, disse que está “ainda mais animado” para os próximos quatro anos e destacou o comprometimento fiscal do mandato. De acordo com levantamento do instituto Paraná Pesquisas, a gestão foi bem avaliada por mais de 60% da população da capital alagoana.

Voto inusitado

O candidato do Solidariedade, Lobão, que aparecia em terceiro lugar nas pesquisas, protagonizou um dos episódios curiosos destas eleições. Ele se perdeu e errou o local de votação na manhã deste domingo. Primeiro, foi à Escola Nosso Lar, por volta das 9h, fez questão de pegar fila e após a espera foi avisado que não era a sessão correta. Os mesários, porém, o informaram erroneamente que seu novo local de votação era a sede da Secretaria Municipal de Educação (Semed). No fim das contas, o local de votação era realmente a Nosso Lar, mas em outra sessão.