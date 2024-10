Projeto busca revitalizar Museu Mazzaropi no interior de São Paulo

Com um conjunto de ações que contemplam temas como preservação do acervo e gratuidade de atividades, a gestão do Museu Mazzaropi, localizado em Taubaté (SP), definiu seu Plano Anual para 2025. Em um valor aprovado de R$995.802,37, o projeto visa a continuidade da instituição e sua revitalização.

Inspirado na vida e obra do artista do cinema cômico brasileiro, Amácio Mazzaropi, o acervo tem enfoque na cultura caipira, na arte e na educação. O projeto pretende preservar e difundir o patrimônio cultural do artista, oferecendo uma ampla gama de atividades culturais, como exposições interativas, festivais de música e cinema, cursos educativos e eventos comunitários.

Com foco na preservação e divulgação do legado do artista, todas as atividades serão gratuitas e voltadas para a promoção da educação, entretenimento e engajamento da comunidade, contribuindo para o fortalecimento da identidade cultural local e nacional.

O prazo definido para a captação dos recursos aprovados se iniciou no último dia 7, e será finalizado em 31 de dezembro.