Proibido de falar com Torres, Flávio diz: ‘precisava olhar no rosto’

Proibido de ter contato com o ex-ministro da Justiça, o senador Flávio Bolsonaro disse que “precisava olhar no rosto do Anderson (Torres)”, durante a reunião da CPMI do 8 de janeiro desta terça-feira.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro iniciou sua fala agradecendo ao presidente da CPMI, Arthur Oliveira Maia, e à Advocacia do Senado pelo parecer que lhe garantiu participar da audiência de Torres, apesar da ordem de Moraes. Flávio disse que pôde exercer suas prerrogativas e trabalhar como senador na comissão.

“A decisão fala em proibição de contato pessoal e individual. Nós estamos aqui num ambiente coletivo, uma comissão. Não me aproximei do ministro Anderson Torres e também não vou dirigir perguntas a ele, como mais uma forma de demonstrar o respeito pela decisão do ministro Alexandre de Moraes, apesar de não concordar com ela, que eu sequer sei a razão de eu estar num inquérito como esse do 8 de janeiro. A pessoa que tentou muitas vezes construir pontes com o Judiciário, mas a realidade do Brasil hoje é essa”, declarou.

“Mas, pelo menos eu tenho aqui hoje, eu fiz questão de vir, porque eu precisava pelo menos olhar pro rosto do Anderson, que já queria ter ido a muito tempo, aonde ele estivesse, ter ido dar um abraço, demonstrar minha solidariedade, levar o meu carinho à sua família, às suas filhas, que estudam no mesmo colégio das minhas filhas. Porque eu me coloco no lugar das pessoas. Eu imagino a injustiça que esse cara aí tá sofrendo”, complementou o senador, com a voz embargada e os olhos marejados.

Ele então disse ficar mais impressionado com a falta de senso de justiça de alguns parlamentares da CPMI que se dizem humanistas e defensores dos direitos humanos, de sequer se colocarem no lugar de uma pessoa antes de acusá-la “das maiores atrocidades, infundadas, injustas”.

“Então pra mim hoje o dia já valeu, por ter visto aqui o rosto do Anderson, tá bem mais magro, e eu confesso que eu fiquei preocupado várias vezes de que algo de pior acontecesse enquanto ele ainda não estava ainda na sua residência. Então é um alívio, Anderson, e eu queria vir aqui para que você ouvisse isso da minha boca, porque sou seu amigo, sofro junto, sofro com a família, porque só quem já passou injustiça, quem já foi perseguido… eu acho que todo mundo teria que passar por isso algum dia pra apontar o dedo pra cara de outro e não se colocar no lugar dessa pessoa”, afirmou Flávio.

“Como foi dito aqui: você ser preso por algo que você fez, a maioria entende, tô pagando, na linguagem de bandido ‘perdi’. Não é o seu caso. E hoje é mais um dia de vitória pra oposição nessa comissão. E quem questionava a importância de nós apoiarmos a criação dessa CPMI, eu tenho certeza de que a cada dia tem mais convicção de que nós estávamos certos. Porque a narrativa de golpe mais uma vez cai por água abaixo”, acrescentou.

