Procurador aciona empreiteiras da Lava-Jato para obter munição contra Moro

Procurador do Ministério Público no TCU, Lucas Furtado foi para cima das empreiteiras da Lava-Jato nos últimos dias.

Com ameaças veladas sobre os acordos de leniência — lembrando os compromissos das empresas de seguirem colaborando com as autoridades –, exigiu e conseguiu novos documentos sobre a Alvarez & Marsal. O alvo, claro, é Sergio Moro.