Prime Video e Amazon MGM Studios entram em “clube” de elite do audiovisual

O Prime Video e o Amazon MGM Studios tornaram-se membros da Motion Picture Association (MPA), uma associação global de comércio com as maiores empresas de cinema, TV e streaming do mundo.

As empresas do grupo Amazon se juntam a Netflix, Paramount Pictures, Sony Pictures, Universal Studios, The Walt Disney Studios e Warner Bros. Discovery no clube de elite do audiovisual.

“Precisamos apoiar os criadores de histórias, ao mesmo tempo em que ajudamos a sustentar uma indústria de entretenimento robusta, que funcione tanto para os estúdios quanto para nossos parceiros criativos”, disse Mike Hopkins, chefe do Prime Video e Amazon MGM Studios.

A associação global trabalha para promover a indústria, proteger o conteúdo dos membros, defender a liberdade criativa e artística dos criadores de histórias e apoiar modelos de distribuição inovadores que ampliam as opções de visualização para públicos em todo o mundo.