Presidente do Novo critica ministro do Trabalho por fala sobre a Uber

O presidente do partido Novo, Eduardo Ribeiro, criticou a fala do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, sobre a regulamentação dos serviços de aplicativos com o intuito de garantir direitos trabalhistas a entregadores e motoristas.

Segundo Ribeiro, tanto as empresas donas dos aplicativos quanto os trabalhadores desse tipo de serviço preferem contratos flexíveis e uma mudança não discutida amplamente na sociedade poderia deixar 1,5 milhão de pessoas desempregadas.

Marinho disse em entrevista nesta segunda ao jornal Valor Econômico que se caso a Uber, por exemplo, quiser deixar o país, o governo poderia buscar os Correios para criar um serviço semelhante. “Aplicativo se tem aos montes no mercado”, disse o ministro.

A ideia foi tratada como piada pelo presidente do Novo. “O ministro não vê problema na saída da Uber. Segundo ele, os Correios podem criar um aplicativo para substituir. Já pensou? O seu carro chegando em sete dias úteis e com risco de extravio do passageiro? O PT sempre tem uma solução estatal ruim para um problema já resolvido”, ironizou Ribeiro.

A regulamentação do serviço de aplicativos, com garantia de direitos trabalhistas aos entregadores e motoristas, foi uma das promessas de campanha de Lula. Ribeiro criticou ainda a falta de políticas para reduzir os custos de contratação do setor produtivo. “Afinal, no terraplanismo econômico do PT, o custo para contratar não tem relação alguma com o desemprego. É a fórmula do atraso e da pobreza. De novo”.