Prefeitura do Rio e Columbia unem forças por intercâmbio gratuito nos EUA

A Prefeitura do Rio e a Universidade de Columbia abriram um edital de intercâmbio para lideranças climáticas, em Nova York, com as despesas pagas. As inscrições vão até o dia 15 de janeiro no site do Columbia Global Centers Rio – centro de estudos dedicado ao clima.

Nesta quinta, às 20h, o Climate Hub Rio vai esclarecer pontos sobre o programa de intercâmbio. A apresentação será por Camila Pontual, Climate Program Manager do Columbia Global Centers Rio.

Profissionais e acadêmicos do Rio de Janeiro, com experiência nas questões climáticas da zona urbana da cidade, e que compreendam e se comuniquem em inglês, podem participar do programa e terão sessões intensivas com funcionários, pesquisadores e pesquisadores da Universidade, por duas semanas.

“A parceria com a Columbia proporciona pesquisa de ponta para a cidade do Rio, que já é referência em adaptação climática. É um investimento em pesquisa e capacitação que se reverte para a cidade”, diz o secretário municipal da Casa Civil, Eduardo Cavaliere.

A bolsa é destinada a funcionários da prefeitura, acadêmicos de instituições de ensino superior, integrantes de organizações não-governamentais ligadas ao clima e de instituições do setor privado ligadas às políticas climáticas da cidade.

