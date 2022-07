Pré-candidato ao governo, Izalci deve assumir federação no DF nesta semana

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A direção nacional da federação formada entre PSDB e Cidadania marcou para quarta a reunião que deve decidir e anunciar que o comando do partido no Distrito Federal será de Izalci Lucas, que já presidente o diretório tucano no DF. Esta deliberação garante que o senador será candidato ao governo distrital.

A reunião foi convocada para atender manifestações feitas pelas direções regionais do Cidadania e do PSDB para resolver as divergências regionais.

Os 19 integrantes da direção da federação vão participar do debate de forma presencial e por videoconferência. O PSDB tem 15 integrantes e o Cidadania quatro e a definição será adotada no voto.