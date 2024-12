Possível novo chefe da Secom, marqueteiro não terá vida fácil no Planalto

Com as especulações em torno da saída de Paulo Pimenta da Secom do Planalto a todo vapor no petismo, muita gente no partido — e no mercado de agências — já começou a mirar o possível sucessor do gaúcho.

Se assumir a Secom, o publicitário Sidônio Palmeira não terá vida fácil. Adversários avaliam que a atuação privada do marqueteiro poderia oferecer conflitos ao novo papel reservado para ele na gestão pública de contratos milionários da Presidência.

Há uma discussão, no governo, sobre a possibilidade de Sidônio não assumir formalmente um cargo, mas ampliar sua influência — já relevante — no aconselhamento de Lula sobre a comunicação do Planalto. Como Pimenta ganhou tempo, com a internação de Lula na semana passada, as conversas seguem.

