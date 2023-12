Por que Bolsonaro melou o jantar de líderes evangélicos contra Lula

O deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) recebeu a missão de juntar grandes pastores Silas Malafaia, Robson Rodovalho e o apóstolo César Augusto na casa de Fabio Wajngarten, em São Paulo.

Alguns dos líderes evangélicos, porém, colocaram a presença de Jair Bolsonaro como condição do encontro. O ex-presidente alegou que não teria espaço na agenda para o jantar.

A reunião seria um gesto de contrariedade às declarações de Lula contra Israel. A ideia partiu de Wajngarten, que aumentou sua ira contra o petista quando o presidente, segundo o bolsonarista, equiparou os atos terroristas do Hamas à resposta legítima do estado israelense.

Nesta semana, Wajngarten esteve junto com Bolsonaro em São Bernardo do Campo, onde o ex-presidente recebeu o título de cidadão honorário. Reduto originário do petismo, a cidade do ABC recebeu também a visita de Eduardo Bolsonaro e outros deputados bolsonaristas para a ocasião.