Por que a PF quer ouvir de novo Mauro Cid

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites.

Mais de cinco meses depois de fechar acordo de delação com a PF e deixar a cadeia, em setembro, o tenente-coronel Mauro Cid deve voltar a ser ouvido nos próximos dias pelos investigadores — que avançaram bastante na apuração das informações apresentadas pelo ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.

O acordo de colaboração premiada é um processo contínuo, que depende da checagem do que foi entregue à Justiça.

As revelações de Cid ainda são mantidas em sigilo pela PF porque novas operações devem ser realizadas a partir do avanço das investigações e das revelações do ex-auxiliar de Bolsonaro.