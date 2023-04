Polícia achou 3 tipos de drogas no sangue de homem que atacou creche em SC

A Polícia Científica de Santa Catarina identificou esteroides anabolizantes e drogas ilícitas no sangue do homem que matou quatro crianças em uma creche de Blumenau (SC), no último dia 5. A informação consta na conclusão do inquérito policial, que será apresentada em entrevista coletiva logo mais, às 14h, em Florianópolis.

O laudo pericial toxicológico comprovou que o autor do massacre ingeriu cocaína, cocaetileno e benzoilecgonina — substâncias encontradas no sangue e na urina dele.

Em depoimento à Polícia Civil, o assassino afirmou que tinha intenção de matar “uns 30”.