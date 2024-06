Plataforma conecta produtores do RS a restaurantes e lojas em todo o país

Lançada há menos de um mês, a plataforma “Produtores Gaúchos Unidos” conecta restaurantes, hotéis, pousadas, lojas, empórios e varejos de todo o país a produtos do Rio Grande do Sul. O objetivo é que, mesmo em meio à situação de calamidade do estado, esses empreendedores mantenham sua produção, vendas e empregos.

Já são 224 produtores cadastrados e 93 comércios e hospedagens com acesso aos produtos ofertados. A partir das vendas, o plano é fazer o transporte dos itens através de cargas compartilhadas, auxiliando todos os produtores. Estão cadastrados no site produtores de vinhos, queijos, carnes, nozes, sucos e azeites de oliva.

A iniciativa partiu do produtor de cordeiro Bernardo Barbosa Ibargoyen e de sua esposa, a jornalista Aline Barilli Alves.

A “Produtores Gaúchos Unidos” vem organizando jantares beneficentes em São Paulo para gerar renda para os empreendedores afetados pelas enchentes. Já houve um serviço para 200 pessoas na quinta no Restaurante Café Journal. Haverá outro nesta sexta no Restaurante Loup, também para 200 pessoas, e mais um no sábado, no Bar Sarjeta, para 100 pessoas.

O chef gaúcho Enio Valli está supervisionando todos os insumos dos produtores cadastrados na plataforma para garantir que os eventos beneficiem diretamente os pequenos produtores.

Além disso, o Sebrae do Rio Grande do Sul está assessorando pequenas agroindústrias que não têm familiaridade com esse tipo de transação e logística, capacitando os produtores em questões como envio, produção de imagens dos produtos para comercialização e burocracia.

O serviço também pretende promover feiras físicas no estado para auxiliar na venda de produtos, principalmente para aqueles produtores que estão com estoques elevados e não conseguem escoá-los.