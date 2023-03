Plano de escola integral vai custar ‘um pouco mais caro’, diz Lula

Durante fala de abertura da reunião realizada no Palácio do Planalto nesta terça-feira com 19 dos seus 37 ministros, o presidente Lula citou avanços do governo no campo da Educação, como o aumento no valor da merenda escolar, e disse trabalhar com a perspectiva de poder anunciar “logo logo” um grande programa de escola integral para as crianças brasileiras — uma de suas promessas de campanha. Ele sinalizou ainda que o projeto deve custar “um pouco mais caro” do ponto de vista econômico.

Segundo o petista, é preciso pensar em um “novo modelo de escola pública”, porque as atuais são “quase que um caixote” e têm pouco espaço para ensino de qualidade e de tempo integral.

“Se você quer cultura, esporte, lazer, você precisa ter um pouco mais de espaço nas escolas. E o padrão, em muitos estados e cidades, hoje, não dá pra gente fazer a escola de tempo integral, sabe?, que eu vi uma feita na Bahia que parece mais um parque olímpico do que uma escola”, declarou.

“Ou seja, eu acho que o povo merece essas coisas de qualidade. Ela vai custar um pouco mais caro do ponto de vista econômico, mas vai ser mais barata do ponto de vista do lucro que nós vamos ter com o aprendizado da meninada, com a qualidade da educação que eles vão ter”, complementou Lula.

O presidente disse ainda que pretende viajar com o ministro da Educação, Camilo Santana, por alguns estados do país para fazer anúncios e retomar escolas técnicas e algumas universidades que estão paralisadas.