PGR de Augusto Aras estabelece laços com a Rússia

O Ministério Público Federal aderiu nesta semana a um programa de cooperação com a Procuradoria Geral da Federação da Rússia.

O documento foi assinado pelo secretário de Cooperação Internacional, Hidemburgo Chateaubriand, durante evento realizado em Moscou para comemorar os 300 anos da Procuradoria Russa.

Com diversas ações previstas de 2022 a 2025, a iniciativa é resultado de memorando de entendimento firmado entre as instituições em dezembro de 2020 no âmbito da 4ª reunião dos procuradores-gerais dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

“Trata-se, na prática, da implementação de um programa de atividades, visando a troca de experiências e boas práticas sobre temas prioritários comuns, com objetivo de encontrar formas mais eficazes de combater o crime organizado transnacional, sem perder de vista a proteção das garantias dos direitos humanos”, diz a PGR.

Este ano está prevista a realização, em Moscou, de uma mesa-redonda sobre o tema sobre o tema “O combate aos crimes cibernéticos: compartilhando as experiências da República Federativa do Brasil e da Federação da Rússia”.

As atividades serão realizadas alternadamente em Moscou e em Brasília.