PF revela mandante da morte de Dom Phillips e Bruno Pereira

O traficante Rubén Dario da Silva Villar, conhecido como ‘Colômbia’, foi o mandante dos assassinatos do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, segundo a Polícia Federal no Amazonas. De acordo com Alexandre Fontes, superintendente da PF no estado, não há dúvidas sobre quem mandou matar a dupla em junho do ano passado.

Fontes disse que o mandante pagou o advogado de Amarildo da Costa Oliveira, um dos participantes dos homicídios. As novas informações da investigação mostram que o assassino recebeu a arma do irmão, Edvavldo da Costa Oliveira. O crime, portanto, teve quatro participantes.

A primeira denúncia do MPF indicava apenas Amarildo e Jefferson da Silva Lima como autores dos disparos. Agora, a PF aponta que a munição foi obtida por meio do ‘Colômbia’.

Após a coletiva, um integrante da União dos Povos do Vale do Javari disse que as informações divulgadas pela PF apenas confirmam o que os moradores da região já sabiam.

“Sempre tivemos essa certeza, conforme esta notícia. Porém, o Estado tem de está presente no Javari. Funai, Exército, PF, Ibama. De forma ostensiva por período necessário”, publicou no Twitter, Beto Marubo, membro da Univaja.

Villar está preso desde dezembro e comandava um esquema de pesca ilegal. Ele havia sido detido como suspeito de ordenar o crime, mas foi solto em outubro após pagar fiança de 15.000 reais. Por descumprir condições da liberdade provisória, ‘Colômbia’ voltou à cadeia.

