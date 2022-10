PF prende empresário brasileiro em Dubai

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 14 out 2022, 11h11 - Publicado em 14 out 2022, 09h51

A Polícia Federal, em conjunto com as autoridades da polícia dos Emirados Árabes, conseguiu localizar e prender nesta quinta, em Dubai, o empresário Thiago Brennand, foragido da Justiça do Estado de São Paulo.

Brennand é acusado de lesão corporal, tentativa de feminicídio e corrupção de menores. A prisão preventiva foi decretada em setembro pela justiça paulista.

“A prisão se deu em razão da difusão vermelha e dos contatos realizados pela Polícia Federal, em especial da recém-criada Adidância da PF na Jordânia, para o cumprimento da medida em Dubai. O detido, agora, permanecerá em Dubai aguardando os trâmites relativos ao processo de extradição”, diz a PF.