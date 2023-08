PF deflagra operação para prender integrantes da cúpula da PM do DF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta uma operação, autorizada pelo STF, contra integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal por omissão nos eventos relacionados ao 8 de janeiro.

São sete mandados de prisão preventiva. Há ainda ordens de busca e apreensão, bloqueio de bens e afastamento das funções públicas

Entre os alvos estão o atual comandante-geral da instituição, coronel Klepter Rosa Gonçalves, o ex-comandante coronel Fábio Augusto Vieira e outros oficiais do comando da corporação.

Ao oferecer a denúncia e requerer as medidas cautelares, a PGR apresentou relato das provas já reunidas na investigação, as quais apontam para a omissão dos envolvidos. É mencionada, por exemplo, a constatação de que havia profunda contaminação ideológica de parte dos oficiais da Polícia Militar do DF “que se mostrou adepta de teorias conspiratórias sobre fraudes eleitorais e de teorias golpistas”.

Há ainda provas de que os agentes – que ocupavam cargos de comando da corporação – receberam, antes de 8 de janeiro de 2023, diversas informações de inteligência que indicavam as intenções golpistas do movimento e o risco iminente da efetiva invasão às sedes dos Três Poderes.

Segundo as provas existentes, os denunciados conheciam previamente os riscos e aderiram de forma dolosa ao resultado criminoso previsível, omitindo-se no cumprimento do dever funcional de agir.