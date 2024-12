PF apura envolvimento de lobista de tribunais com o tráfico de drogas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Investigadores da Polícia Federal apuram possíveis ligações do empresário Andreson Gonçalves com facções criminosas e o tráfico de drogas no país.

Investigado por integrar um esquema de venda de sentenças judiciais em diferentes tribunais do país, o lobista foi preso na Operação Sisamnes, em Cuiabá, no fim de novembro. O caso foi revelado por VEJA.

Na ação, a PF cumpriu 23 mandados de busca e apreensão em Mato Grosso, Pernambuco e no Distrito Federal.

O esquema envolve advogados, lobistas, empresários, assessores, chefes de gabinete e magistrados. Também são investigadas negociações sobre o vazamento de informações sigilosas, como detalhes de operações policiais.

Em agosto, o Radar mostrou que o STJ apurava internamente negociatas envolvendo o lobista. As provas que deram início ao trabalho de apuração surgiram num celular de um investigado por corrupção envolvendo decisões do TJMT.

