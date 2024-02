PF acha ‘roteiro do golpe’ de Cid na sala de Bolsonaro no PL

Nas buscas realizadas nesta quinta na sede do PL, em Brasília, os investigadores encontraram na sala de Jair Bolsonaro a minuta física de um documento revelado por VEJA em junho 2023.

Trata-se, aparentemente, da reprodução do relatório da Polícia Federal revelado na reportagem do ano passado.

Provavelmente, Bolsonaro, como parte no processo, teve acesso ao material já incluído pela PF no relatório do caso que investiga a tentativa de golpe. Investigadores da PF dizem, no entanto, que estão analisando se o material é diferente e se foi editado por Bolsonaro.

O papel em questão estava no celular de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Batizado de “Forças Armadas como poder moderador”, estabelecia um roteiro de uma intervenção em que os militares seriam convocados para arbitrar um conflito entre os poderes. Trata-se de um “passo a passo” do golpe, como mostrou VEJA no ano passado.

No relatório da PF, os investigadores, além de reproduzir o documento, realizam uma transcrição do texto. É essa transcrição, aparentemente, que foi encontrada agora.