Petrobras vai doar R$ 5,6 milhões para o socorro de vítimas no RS

Giro VEJA - segunda, 6 de maio

Rio Grande do Sul tem alerta para onda de frio e mais chuvas intensas

O governo federal vai liberar R$ 614 milhões em emendas parlamentares para ajudar na área da saúde do Rio Grande do Sul, estado devastado pelos temporais. A Defesa Civil emitiu alerta para novos temporais e onda de frio para o estado. Saiba mais no Giro VEJA.